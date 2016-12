Putin verschiebt seine Große Pressekonferenz

„Da am Donnerstag die Trauerfeier und die Beisetzung des getöteten Botschafters Russlands in der Türkei, Andrej Karlow, stattfindet, hat der Präsident entschieden, seine alljährliche Große Pressekonferenz nicht an diesem Tag durchzuführen“, so Peskow. „Der Präsident wird an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen.“

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Putin nennt einzig richtige Reaktion auf Mord an Botschafter in Ankara

Putins Pressekonferenz wird darum erst am Freitag um 12.00 Uhr mittags stattfinden.

Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, ist am Montagabend bei der Eröffnung der Fotoausstellung „Russland, wie es die Türken sehen“ in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden. Der Täter war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von anderen Sicherheitskräften getötet.