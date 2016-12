Fußballteam-Jet: Bolivien nennt Absturzursache

Die Verantwortung für das Geschehen werde die bolivianische Fluggesellschaft LaMia tragen, sagte Claros. „Im Zuge der Ermittlungen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der Pilot und die Fluggesellschaft LaMia die Verantwortung für den Absturz tragen.“

© Sputnik/ Flugzeugabsturz in Kolumbien

© AFP 2016/ Raul Arboleda Flugzeugunglück in Kolumbien: Absturzgrund geklärt

Seit dem Flugzeugabsturz seien bereits die zuständigen Staatsbeamten zur Verantwortung gezogen worden, die „sich ihren Pflichten entzogen“. Juristische Sanktionen würden ebenfalls die Fluggesellschaft betreffen.

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft LaMia war am 29. November in Kolumbien abgestürzt. An Bord befanden sich 77 Insassen, darunter 22 Spieler des brasilianischen Fußballklubs Chapecoense. 71 Personen sollen ums Leben gekommen sein. Die Sportler waren unterwegs zum Südamerika-Cup-Finale, das am 1. Dezember hätte stattfinden sollen, wegen des Flugzeugunglücks dann aber abgesagt wurde.

Das Unglück forderte 71 Menschenleben, sechs Fluggäste überlebten den Absturz. Zuvor hieß es, die Ursache des Geschehens habe Treibstoffmangel sein können.