Kandidiert Ban Ki-moon bald als Südkorea-Präsident?

„Wenn das, was ich während meiner zehnjährigen Amtszeit als UN-Generalsekretär gesehen habe, Fortschritte in der Republik Korea fördern wird, bin ich bereit, ihr zu dienen“, so Ban.

Aber erst ein Treffen mit „Bürgern verschiedener Gesellschaftsschichten“ werde endgültig über seine Nominierung entscheiden.

Im Dezember 2016 hatte das südkoreanische Parlament für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Park Geun-hye gestimmt. Gemäß geltender Gesetze hatte die Präsidentin ihr Amt an den Premier Hwang Kyo-ahn übergeben.

Die Staatsanwaltschaft Südkoreas ermittelt wegen Korruptionsverdacht gegen Choi Soon-sil, eine Freundin von Park Geun-hye. Park selbst wird dabei vorgeworfen, ihrer Vertrauten Einmischungen in Staatsangelegenheiten erlaubt zu haben. Park Geun-hyes Amtszeit würde regulär im Februar 2018 enden. Die nächsten Präsidentschaftswahlen wären daher eigentlich erst für Ende 2017 anberaumt.

Ban Ki-moon hatte den Posten des UN-Generalsekretärs seit 2007 zwei Amtszeiten nacheinander bekleidet. Die UN-Vollversammlung hatte im Oktober 2016 Antonio Guterres zum neuen Generalsekretär der Vereinten Nationen ernannt. Am 1. Januar 2017 tritt er als Nachfolger von Ban Ki-moon sein Amt an.