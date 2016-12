Nach Anschlag in Berlin: Hackerangriff auf Hinweisportal des BKA

Wie eine Sprecherin des BKA der Mediengruppe bestätigte, war das Portal am Dienstag zwischen 17:00 und 19:30 Uhr aufgrund einer sogenannten DDos-Attacke nicht zu erreichen. Nach sofortigen Gegenmaßnahmen habe dann die Seite wieder einwandfrei funktionieren können.

Auf der BKA-Internetseite können Zeugen Videos oder Fotos von dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hochladen. Mit der DDos-Attacke versuchten die Hacker, durch massenhafte Anfragen dieses Portal zu überlasten.

Am Abend des 19. Dezember 2016 ist ein Sattelschlepper mit hoher Geschwindigkeit in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast und mindestens zwölf Menschen getötet. Der Truck fuhr etwa 50 Meter durch die Besuchermenge. Der Attentäter konnte entkommen. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Laut Medien fanden sie ein Papier mit Personalien eines Verdächtigen. Dieses soll im Fahrerhaus des Terror-Lkw gelegen haben. Unterdessen hat die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) die Tat für sich beansprucht.