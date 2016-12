Größte Gebietsrückgabe an Japan seit 1972 durch USA angekündigt

„Die Rückgabe von 4.000 Hektar soll die größte Gebietsrückgabe an die japanische Regierung seit 1972 sein“, sagte der Befehlshaber der US-Luftwaffe in Japan, Generalleutnant Jerry Martinez.

Die feierliche Übergabe soll in zwei Etappen – am 21. Dezember in Tokio und am 22. Dezember in Nago, Präfektur Okinawa – stattfinden.

„Die Reduzierung des Trainingsgeländes auf Okinawa wird unseren Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit der Regierung Japans und mit unseren Partnern in den japanischen Verteidigungskräften nicht schaden“, betonte der Befehlshaber der Expeditionskräfte der US-Marine in Japan, Generalleutnant Lawrence Nicholson.

Im November war berichtet worden, dass die USA einen Teil der Territorien auf Okinawa an Japan zurückgeben wollen.