Türkei: Botschafter-Mörder hatte Erdogan bewacht

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Anschlag auf russischen Botschafter in Ankara – neues VIDEO

Der 22-jährige Mevlut Mert Altintas habe zwar nicht zu Erdogans persönlicher Leibwache gehört, doch seit Juli bei mindestens acht öffentlichen Auftritten des türkischen Präsidenten Dienst gehabt, berichtet die Zeitung „Hürriyet“ am Mittwoch. Den Angaben zufolge hatte der Mann in der zweiten Sicherheitskette nach Erdogans Bodyguards gestanden.

In der Putschnacht am 15. Juli, als ein Teil des türkischen Militärs den Aufstand gegen Erdogan probte, habe sich Altintas krank gemeldet und sei nicht zur Arbeit gegangen, so die Zeitung weiter. Was er in dieser Nacht genau getan habe, sei unklar.

Der Mordanschlag auf den russischen Botschafter in Ankara im Ticker-Protokoll >>

Am Montag hat Altintas den russischen Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, vor laufenden Kameras erschossen, als dieser bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Ankara eine Ansprache hielt. Altintas, der die Veranstaltung eigentlich bewachen sollte, schoss dem 62-jährigen Diplomaten mehrmals in den Rücken, bevor er selbst von den Sicherheitskräften erschossen wurde.