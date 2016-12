Kreml kommentiert Obamas Telefonat mit Putin per „heißen Draht“

„Es (das rote Telefon – Anm. d. Red.) ist eine geschlossene Fernverbindung, die die Staatschefs für ihre Telefongespräche nutzen. Derartige Direktverbindungen hat Moskau mit der ganzen Reihe von Hauptstädten der Welt“, so Peskow.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite US-Spionagechef Clapper verweigert Belege für angebliche Hackerangriffe Russlands

„Der Draht wurde und wird ständig ausgenutzt. Jegliche Verhandlungen zwischen den Präsidenten erfolgen gerade mit Hilfe dieser Verbindung“, sagte der Sprecher ferner.

Bei seinem Telefonat mit Putin habe Obama auf die angeblichen russischen Hackerangriffe aufmerksam gemacht, hätte aber keine Beweise dafür vorlegen können. Da jegliche Argumente fehlen, seien all diese Anschuldigungen absolut unbegründet, so Peskow.

„Sowohl bei Treffen als auch Telefonaten hat der US-Präsident tatsächlich mehrmals die angeblichen russischen Cyberattacken erwähnt. Kein einziges Mal haben wir aber deutliche Beweise oder konkrete Fakten für diese Vorwürfe erhalten können“, sagte der Sprecher.

Zuvor hatte der US-amerikanische TV-Sender NBC News unter Verweis auf eigene Quellen mitgeteilt, dass Obama zum ersten Mal in seiner Amtszeit das „rote Telefon“ mit Moskau verwendet haben soll.

Laut dem TV-Sender soll wenigstens einer der Oberberater Obamas ihm ausdrücklich empfohlen haben, sich mit Putin hinsichtlich der angeblichen russischen Cyberangriffe auf politische US-Institutionen in Verbindung zu setzen. Obama habe die ohnehin angespannte Situation nicht zuspitzen wollen und deshalb Moskau erneut vor möglichen Folgen einer „Einmischung“ in den Wahlkampf gewarnt, wobei er erstmals die Worte „bewaffneter Konflikt“ verwendet haben soll.

Im Oktober hatte das US-Innenministerium die russische Regierung der Beteiligung an Hackerangriffen beschuldigt, die vor der Präsidentschaftswahl auf US-Politiker und Parteien verübt worden sein sollen. Daraufhin hatte Putin in einem Interview mit der Agentur Bloomberg mitgeteilt, Moskau beschäftige sich nicht mit Hacker-Angriffen auf Staatsniveau und habe mit den Angriffen nichts zu tun. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ergänzte, Washington solle seine an Moskau gerichteten Vorwürfe entweder einstellen oder stichhaltige Beweise vorlegen. „Sonst sieht das sehr unanständig aus“, betonte er.