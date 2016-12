„Der russische Präsident Wladimir Putin hat diese Provokation scharf verurteilt und sie als einen Terrorakt, eine menschliche Tragödie, eingestuft, weshalb es eine emotionell schwere Botschaft für den Präsidenten war“, so Peskow.

Der Anschlag auf den russischen Botschafter sei faktisch ein Angriff auf das Land.

Allerdings habe der russische Staatschef seine Entschlossenheit formuliert, nicht zuzulassen, dass diese Provokation ihr Ziel erreiche.

„Und natürlich spricht der Präsident der Familie und den Verwandten des Botschafters sein tiefes Mitgefühl aus“, so Peskow abschließend.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte dem Botschafter Andrej Karlow posthum den Ehrentitel eines Helden Russlands verliehen.

Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, war am 19. Dezember erschossen worden. Ein bewaffneter Mann war in eine Galerie in der türkischen Hauptstadt eingedrungen, wo eine Ausstellung zum Thema „Russland, wie es von den Türken gesehen wird“ eröffnet wurde. Der Attentäter schoss dem 62-jährigen Diplomaten mehrmals in den Rücken, nachdem dieser seine Ansprache beendet hatte. Karlow wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.