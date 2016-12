Darum hält Washington Dialog mit Moskau nicht für „eingefroren“

Kirby antwortete Peskow und betonte dabei, „für ihn ist es schwer, zu sagen, was unter diesem Kommentar verstanden wird“. Das Zusammenwirken mit Russland auf diplomatischer Ebene würde ja zu einem breiten Kreis von Fragen weiter fortgesetzt.

Obwohl die USA laut Kirby wesentliche Differenzen mit Moskau zu gewissen Fragen haben, hat es doch keinen Abbruch der Beziehungen zwischen beiden Ländern gegeben. Ständige Kontakte würden beispielsweise auf Botschafterebene unterhalten.

„Wir haben dort (in Russland — Anm. d. R.) eine Botschaft. Unser Botschafter trifft sich täglich mit seinen russischen Partnern“, so Kirby.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Peskow gegenüber dem TV-Sender „Mir“ gesagt, der russisch-amerikanische Dialog liege zurzeit praktisch auf allen Ebenen auf Eis. Zudem bedauerte Peskow, dass Washington mit der Verhängung neuer Russland-Sanktionen seinen „destruktiven Kurs“ fortsetze.

Russland sei mit diesem Kurs nicht einverstanden, da dies die bilateralen Beziehungen sehr beeinträchtige.

Das US-Finanzministerium hatte am Dienstag seine Sanktionen gegen juristische und natürliche Personen aus Russland wegen der Situation in der Ukraine ausgeweitet. Die Liste wurde um insgesamt sieben Geschäftsleute und Bankmanager, acht Organisationen und die zwei Tankschiffe „Marschall Schukow“ und „Stalingrad“ ergänzt. Dabei erfolgte die Entscheidung Washingtons nur wenige Wochen, bevor der designierte Präsident Donald Trump am 20. Januar sein Amt antritt.