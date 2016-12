Uno verfolgt nun Kriegsverbrechen in Syrien

Die Resolution wurde demnach von Liechtenstein eingebracht und am Mittwochabend in New York mit 105 Ja-Stimmen bei 15 Nein-Stimmen und 52 Enthaltungen verabschiedet. Ziel sei es, Voraussetzungen dafür zu schaffen, im Syrien-Konflikt begangene Kriegsverbrechen eines Tages vor der internationalen Justiz ahnden zu können, hieß es. Die Arbeitsgruppe solle unparteiisch und unabhängig agieren.

Die UN-Ermittlungskommission hatte zuvor erklärt, sie habe noch immer keine Verantwortlichen für den Beschuss eines humanitären Konvois in der Nacht auf den 20. September bei Aleppo finden können. Damals wurden rund 20 Zivilisten und ein Mitarbeiter der syrischen Rothalbmondbewegung getötet.

Die USA warfen Russland vor, mit dem Angriff verbunden zu sein. Das russische Verteidigungsministerium erklärte im Gegenzug, russische und syrische Luftstreitkräfte hätten keine Schläge gegen den humanitären Konvoi versetzt, und teilte zugleich mit, dass es unter den UN-Lastwagen einen Pick-up der Terroristen gegeben habe und dass sich in der Gegend, durch die sich die Kolonne bewegte, eine US-amerikanische Angriffsdrohne Predator befunden habe. Die Uno konnte nicht beweisen, dass ihr Konvoi aus der Luft angegriffen worden war.