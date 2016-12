Moskau: Niederlande untermauern antirussischen Kurs mit „Eisen“

„Wir können die Wiederaufnahme der Arbeit eines US-Militärobjektes, das für eine vordere Lagerung von US-Waffen und schwerer Militärtechnik wie Panzern, Schützenpanzern und Selbstfahrlafetten gedacht ist, in den Niederlanden nicht ignorieren. Es entsteht der Eindruck, dass der Westen damit der ‚Eindämmung‘ Russlands möglichst schnell einen langfristigen Charakter verleihen will“, so Sacharowa.

„Die Umsetzung dieser Pläne ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Niederlande an der Spitze der Nato-Aktivisten stehen, deren Ziel es ist, die Aufgaben der Gipfel der Allianz in Großbritannien und Polen in die Tat umzusetzen, die kaum als rein defensiv zu bezeichnen sind“.

Unter dem Vorwand einer „mythischen Gefahr aus dem Osten“ beteilige sich Den Haag an Luft-, See- und Landkomponenten der erweiterten militärischen Präsenz der Koalitionskräfte in den an Russland grenzenden Regionen, darunter auch beim Patrouillieren über dem Luftraum des Baltikums und dem multinationalen Nato-Bataillon in Litauen.

Zudem stellten die Niederlande auch Territorium zur Lagerung von US-Atomwaffen zur Verfügung.

Derartige Beschlüsse im militärischen Bereich stünden in einer Reihe mit zahlreichen unfreundlichen Ausfällen der niederländischen Behörden gegenüber Russland, die eine antirussischen Hysterie in der Gesellschaft auslösen sollten.

Zuvor hatten Medien von der „Entkonservierung“ eines US-Munitionslagers in den Niederlanden berichtet, wohin bereits schwere Technik verlegt worden sei.