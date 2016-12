Tschechischer Minister gibt Merkel Schuld an Lkw-Anschlag in Berlin

„Leider trägt diese Politik die Verantwortung für diesen grausamen Akt“, so Babis. „Gerade sie hat die Migranten nach Deutschland und ganz Europa geholt, ohne Papiere, ohne zu wissen, wer sie tatsächlich sind. Das alles verwandelte sich in eine unkontrollierbare Welle.“

Die europäischen Spitzenpolitiker müssten doch nun endlich erkennen, dass diese Welle gestoppt werden muss.

Tschechien ist ein ständiger heftiger Kritiker der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik. Gleichmäßige Aufnahmequoten lehnte das Land immer wieder ab.

Am Abend des 19. Dezember 2016 ist ein Lkw mit hoher Geschwindigkeit in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast und mindestens zwölf Menschen getötet. Der Truck fuhr etwa 50 Meter durch die Besuchermenge. Der Attentäter konnte entkommen. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus.