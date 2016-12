Putin will gesteigertes Interesse an russischen Waffen nutzen

Der Einsatz russischer Waffen in Syrien biete neue Möglichkeiten für die militärtechnische Zusammenarbeit, betonte der russische Staatschef.

„Der effektive Einsatz der russischen Waffen in Syrien eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung der militärtechnischen Zusammenarbeit. Diese sollten maximal genutzt werden“, sagte Putin am Donnerstag in einer Sitzung des Kollegiums des Verteidigungsministeriums.

Die syrische Armee habe eine spürbare Hilfe seitens Russlands erhalten, was ihr eine Reihe von erfolgreichen Operationen gegen die Terroristen ermöglicht habe. Das Potenzial der russischen Streitkräfte sei im Kampf gegen die internationalen Terroristen in Syrien auf die Probe gestellt worden.

Putin wies zudem auf die Hilfe russischer Militärs für die syrischen Zivilisten hin. „Allein an Lebensmitteln und Medikamenten sind bereits 800 Tonnen übergegeben worden“, so der russische Staatschef weiter.