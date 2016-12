Schoigu: Verstärkte Nato-Übungen zwingen Russland zum Handeln

„Die meisten von ihnen haben eine antirussische Ausrichtung“, betonte Schoigu.

In britischen Streitkräften auf dem Stützpunkt Salisbury Plain würden dabei russische Panzer sowie die Militäruniform der russischen Armee genutzt.

Allein die Zahl der britischen Aufklärungsflüge wuchs demnach um das Dreifache entlang der russischen Grenzen und um das Achtfache im Südwesten Russlands an. Laut einer von Schoigu angeführten Statistik gab es in den 90er Jahren solche 107 Aufklärungsflüge, 298 in den 2000er Jahren und 852 in nur diesem Jahr. Die Marine-Nachrichtendienste zeigten eine spürbare Aktivität.

Anstatt zusammen einen Anti-Terror-Kampf zu führen, halte die Nato Russland für ihre Hauptbedrohung. Dem russischen Verteidigungsminister zufolge wurde der Nato-Haushalt von derzeit 918 Milliarden US-Dollar um 26 Milliarden US-Dollar vergrößert. Außerdem verwies Schoigu darauf, dass die Nato 2017 vier multinationale Bataillone in den baltischen Staaten und in Polen stationieren wolle.

In diesem Zusammenhang erklärte Sergej Schoigu:

„Das Verteidigungsministerium muss 2017 eine Reihe vorrangiger Aufgaben lösen. Vor allem soll das Kampfpotenzial der Streitkräfte erhöht werden. Außerdem sollen die Truppengruppierungen in der westlichen, südwestlichen sowie arktischen Strategierichtung verstärkt werden.“