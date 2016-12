Russland schenkt Serbien Kampfjets, Panzer und Spähpanzer

Der Marktpreis dieses Geschenks hätte rund 600 Millionen Euro betragen, sagte Vučić nach Angaben des Pressedienstes des serbischen Kabinetts. „Der Vertrag soll noch vor dem 23. Dezember unterzeichnet werden“, fügte der serbische Premier hinzu.

© Sputnik/ Maxim Blinov Vucic holt sich in Moskau Geschenk ab

Die Seiten erwägen zwei Varianten, wie die Technik an Serbien übergeben wird. Die Technik könnte komplett ausgeliefert und dann in Serbien modernisiert werden. Laut zweiter Variante werden die Maschinen zuerst in Russland modernisiert und dann Serbien zur Verfügung gestellt.

„Neben sechs Kampfjets haben wir 30 Panzer vom Typ T-72S sowie 30 Spähpanzer des Modells BRDM-2 geschenkt bekommen, die mit einem schweren Maschinengewehr mit einem Kaliber von 14,5 Millimetern ausgestattet sind“, sagte Vučić.

Zuvor hatte Serbien Russland um die Lieferung von Flugzeugen und sonstiger Kampftechnik ersucht. Mit der Nachrüstung will Belgrad seine Positionen in der Region festigen.