„Schutzschild Euphrat“: Türkisches Militär nennt Zahl der getöteten Terror-Kämpfer

„Es wurden bisher 1.005 Terroristen getötet sowie vier Panzer, 29 Granatwerfer und 97 Fahrzeuge zerstört. 621 Gebäude und 61 Kampfstellungen sind angegriffen worden“, so Isik.

Die türkische Armee habe im Zuge ihrer Militäroffensive eine 2.000-Quadratkilometer-Zone in den syrischen Städten Dscherablus, Al-Rai und Dabik von den Terroristen befreit, so der Minister. Nach seinen Angaben hat die türkische Armee seit dem Beginn der Operation „Schutzschild Euphrat“ 35 Soldaten an Toten verloren.