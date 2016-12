Nach Befreiung: Einwohner Ost-Aleppos müssen zurück nach Hause - Provinzgouverneur

© REUTERS/ Omar Sanadiki Massenevakuierung aus Aleppo kurz vor dem Abschluss

„Die Provinz Aleppo ist im Zusammenhang mit dem Umzug von Einwohnern östlicher Bezirke mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Das ist eine zusätzliche Belastung für die Stadt, die sich nach der fast dreijährigen Belagerung ohnehin an der Kapazitätsgrenze befindet. Es ist daher notwendig, dass die Einwohner (von Ost-Aleppo – Anm. d. Red.) baldigst in ihre Häuser in den befreiten Stadtbezirken zurückkehren“, so Diab.

Der Gouverneur verwies darauf, dass Aleppo vor dem Krieg rund drei Millionen Einwohner gezählt hatte. Nach seinen Angaben leben jetzt mehr als zwei Millionen Menschen in der Stadt. Diab hofft, dass die anderen Einwohner in die Stadt zurückkehren und an ihrem Wiederaufbau teilnehmen werden.

„Wir haben mit der Befreiung jedes weiteren Stadtbezirks technische Brigaden sowie Spezialtechnik dorthin geschickt, damit die Arbeiten sofort aufgenommen werden können“, so Diab. Da der größte Teil von Aleppo schon befreit worden sei, würden die Wiederaufbauarbeiten dort beschleunigt, so der Gouverneur. Er beklagte den Mangel an Bautechnik, die zum großen Teil durch die Handlungen der Terroristen zerstört worden sei.

„Wir werden alles Erdenkliche tun, um alle Bedürfnisse der Einwohner zu befriedigen. Zu Beginn der Schlacht um die Befreiung von Aleppo hatten wir etwa 100.000 Menschen aus östlichen Stadtbezirken aufgenommen und 79.000 von ihnen in den von der Administration bereitgestellten zeitweiligen Unterkünften untergebracht. Die übrigen hatten sich bei ihren Verwandten einquartiert“, so Diab.