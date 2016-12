Putin im Live-Ticker: Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten

Ein polnischer Journalist spricht den Flugzeugabsturz bei Smolensk von 2010 an, bei dem der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski und andere hohe Regierungsvertreter umgekommen waren.

Putin bezeichnet das als eine „schreckliche Tragödie“ und warnt vor Spekulationen zu dem Thema. Er habe persönlich die Aufzeichnung des Gesprächs im Cockpit gelesen. Daraus ginge eindeutig hervor, dass ein Vertreter aus Kaczynskis Umgebung die Landung befohlen habe, obwohl der Pilot dagegen protestiert habe.

Was die Rückgabe der Wrackteile an Polen angehe, so würden die russischen Behörden diese noch benötigen, bis die Ermittlungen in Russland, die noch liefen, abgeschlossen seien.