IS verbrennt türkische Soldaten bei lebendigem Leibe

Die Soldaten waren laut dem Portal vor drei Wochen von den IS-Kämpfern im Raum der Stadt Al-Bab im Norden Syriens gefangengenommen worden. In der Meldung heißt es, die Kämpfer hätten Videoaufnahmen von der Hinrichtung der türkischen Soldaten auf dem IS nahestehenden Accounts im Netz am Donnerstagabend veröffentlicht.

Schon Anfang Februar 2015 hatte der IS Videoaufnahmen von der Hinrichtung des in Gefangenschaft geratenen Piloten der jordanischen Luftwaffe Moaz Al-Kasasbeh, verbreitet, der ebenfalls lebendigen Leibes verbrannt worden war.

Die türkische Armee befreite im Zuge ihrer gegen den IS im Norden Syriens am 24. August 2016 eingeleiteten Militäroffensive „Schutzschild Euphrat“ eine 2.000-Quadratkilometer-Zone in den syrischen Städten Dscherablus, Al-Rai und Dabik von den Terroristen, wie der türkische Verteidigungsminister Fikri Isik am Donnerstag vor Parlamentariern mitteilte.