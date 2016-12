Washington hält eigene Armee für die beste „in der Geschichte der Menschheit“

„Ich denke nicht, dass es in der gesamten Geschichte der Menschheit eine so verteidigungsfähige, kluge und starke Armee wie die der USA jetzt gegeben hat“, so der Sprecher des US-Ministeriums, John Kirby, sagte.

© Sputnik/ Алексей Никольский Russland ist jedem potenziellen Angreifer überlegen – Putin

Zuvor hatte Russlands Oberbefehlshaber Putin die russische Armee als stärkste bezeichnet, aber gleichzeitig angemerkt, dass man sich nicht zurücklehnen dürfe. Auf einer Sitzung des Ausschusses des Verteidigungsministeriums sagte er, man könne „mit Sicherheit sagen: Wir sind heute stärker als jeder potenzielle Aggressor“.

Dabei betonte er jedoch, man dürfe sich nicht erlauben, sich auch nur eine Minute zu entspannen, einen substantiellen Fehler bei der Modernisierung der Armee oder der Flotte zuzulassen, weil sich dann die Situation blitzschnell ändern könnte.