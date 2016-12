So verfolgt Marokko Hass-Posts zu Mord an russischem Botschafter in Ankara

„Unter Führung des Generalstaatsanwalts haben die Behörden Ermittlungen zu den damit in Verbindung stehenden Personen begonnen, um rechtliche Maßnahmen gegen sie anzuwenden“, heißt es in der Erklärung.

Die Rechtfertigung von Terrorakten werde als Verbrechen angesehen, welches per Gesetz geahndet werden müsse, hieß es dazu. Derartige Handlungen wie solche beleidigende Beiträge würden als „extremistisch und inakzeptabel“ eingestuft.

Marokkos Außenministerium hatte zuvor die Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei, Andrej Karlow, entschieden verurteilt und betont, dass es „den Terrorismus in all seinen Formen und Erscheinungen“ ablehne.

Russlands Botschafter Andrej Karlow war am Montag in Ankara vor laufenden Kameras erschossen worden, als er bei der Einweihung einer Fotoausstellung eine Ansprache hielt. Der Angreifer war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von Sicherheitskräften getötet. In den Folgetagen wurden in der Türkei Medienberichten zufolge 13 Verdächtige gefasst.

Am Donnerstag hatte Moskau mit Trauerfeierlichkeiten mit allen Ehrbezeigungen am Gebäude des Außenministeriums Abschied von Karlow genommen.