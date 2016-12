Putin zu aktueller US-Administration: Sie sieht die Probleme immer bei den anderen

„Übrigens haben drei Wahlmänner nicht für Trump gestimmt und vier für Clinton. Und hier haben sie verloren. Sie verlieren an allen Fronten und suchen die Schuldigen woanders. (…) Das verletzt ihre eigene Würde. Man sollte auch würdig verlieren können“, so Wladimir Putin zur demokratischen US-Regierung. In diesem Zusammenhang versuche die amerikanische Regierung alle Misserfolge mit äußeren Faktoren zu erklären.

„Doch die jetzige Administration hat wohl System-Probleme“, behauptet der russische Präsident.

Die Aufrufe an die US-Wahlleute, gegen den Republikaner Donald Trump zu stimmen, ist für Putin „ein Schritt zur Splitterung der Nation“.

© Fotolia/ KLimAx Foto Putin hofft auf Erholung russisch-amerikanischer Beziehungen unter Trump

Außerdem merkte der russische Staatschef an, „Reagan (Ronald Reagan, der 40. republikanische US-Präsident – Anm. d. Red.), denke ich, würde sich freuen, dass die Vertreter seiner Partei überall gewinnen, und würde sich über den Sieg des neu gewählten Präsidenten freuen, der so fein die Stimmung in der Gesellschaft gefühlt und genau in diesem Paradigma gearbeitet hat. Er ist bis zum Ende gegangen, obwohl niemand, außer uns, geglaubt hat, dass er gewinnt“, so Putin zum Sieg des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

Der russische Präsident plädiert dabei für konstruktive Beziehungen mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. „Ich möchte sehr, dass wir konstruktive und geschäftliche Beziehungen mit dem neu gewählten Präsidenten sowie mit zukünftigen Spitzenpolitikern der Demokratischen Partei haben, damit das sowohl den USA als auch Russland sowie beiden Völkern zugutekommt“, so Wladimir Putin.