Putin: Russische Wirtschaft muss, will und wird zur Weltwirtschaft gehören

© Sputnik/ Grigoriy Sysoev Putin über ukrainische Armee im Donbass: Okkupanten im eigenen Land

„Wir wollen uns nicht isolieren, die russische Wirtschaft muss, wenn sie sich in hochtechnologischer Richtung entwickeln will und entwickeln wird, ein Teil der Weltwirtschaft sein. Und so wird es sein“, versicherte Putin.

Zugleich betonte er, dass dort, wo „die Wiederherstellung oder neue Schritte in unserer Kompetenz, insbesondere der hochtechnologischen, möglich sind, wir unbedingt diesen Weg einschlagen und — da bin ich überzeugt — das uns erforderliche gute Resultat erzielen“.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:00 / .00Mb / просмотров видео: 349) Sputnik. © Sputnik. Wladimir Putins Jahres-Pressekonferenz 2016

Beispielsweise trage die Importsubstitution bereits „erste Früchte“:

„In der Industrie haben unsere Importeinkäufe um zehn Prozent abgenommen: Waren es früher 49 Prozent, so sind es jetzt 39 Prozent“, so der Präsident. Es seien „sehr ernsthafte Schritte im Bereich der Importsubstitution unternommen worden, beispielsweise in der Pharmaindustrie, in der Chemie- und Leichtindustrie, im Schwermaschinenbau sowie der Straßenbautechnik, die bereits zu fast 100 Prozent russisch ist“.

Es seien tatsächlich „ernsthafte Veränderungen in dieser Richtung erfolgt“, sagte Putin. Er hob die positiven Tendenzen bezüglich der Importsubstitution auch in der Landwirtschaft hervor, die sogar die Inflation in gewissem Maße zu bremsen vermocht hätten.