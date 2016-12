Russland will Europas eigene Stimme ohne Vermittler hören - Putin

© Sputnik/ Vladimir Sergeev Moskau hofft auf bessere Beziehungen zu EU nach Wahlen in Frankreich und Deutschland

„Wir wollen selbstverständlich einen zuverlässigen, starken und, was nichts Geringes ist, selbständigen Partner haben. Wenn wir uns aber bei der Regelung von Fragen des Aufbaus unserer Beziehungen zwischen Europa und Russland an dritte Länder beziehungsweise ein drittes Land wenden müssen, ist es nicht mehr interessant, mit Europa selbst zu sprechen“, so Putin.

Der russische Präsident schlägt den Europäern vor, selbst über das Maß der Zentralisierung der EU zu entscheiden, aber Russland wolle, dass Europa mit einer Stimme spreche.

