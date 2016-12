Nach Berliner Anschlag: Merkel fordert beschleunigte Abschiebungen nach Tunesien

© AFP 2016/ Maurizio Gambarini / dpa Terrorbekämpfung: Merkel will offenbar nicht mit Russland kooperieren

Merkel sagte zudem, sie habe am Freitag mit dem tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi telefoniert und die Notwendigkeit eines beschleunigten Rückführungsverfahrens betont.

Nach jüngsten Erkenntnissen wurde der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember von dem Tunesier Anis Amri verübt, dessen Abschiebung aus Deutschland zuvor gescheitert war. Amri wurde am heutigen Freitag bei einer Schießeri in Mailand getötet.