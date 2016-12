Syrien: IS-Kämpfer stoßen nach Homs vor

Am Donnerstag sollen die Terroristen die Stellungen der Bürgermiliz „Nationale Verteidigungskräfte“ bei der Ortschaft Khattab im Nordosten von Homs angegriffen und die Ortschaft eingenommen haben.

Dann sollen die Extremisten zwei Blockposten unter ihre Kontrolle bringen und sich den Ortschaften Dshub al-Dsharra und Masudia nähern können.

Intensive Kämpfe wurden fast den ganzen Tag geführt. Am Abend sollen IS-Kämpfer die Stellungen der Volkswehr durchbrochen haben. Regierungstreue Quellen meldeten jedoch, dass die Attacke auf Dshub al-Dsharra abgewehrt werden konnte.

Später hatten die Terroristen die Einnahme des ganzen Gebietes, darunter auch von Dshub al-Dsharra und Masudia, verkündet, von wo aus der Weg über die Ortschaft Muharram al-Fokani nach Homs eröffnet werde. Nach Dshub al-Dsharra würden zusätzliche Volkswehr-Kräfte verlegt.

© REUTERS/ Omar Sanadiki Terroristen und ihre Familien verlassen syrische Stadt Homs

Vorerst liegen keine genauen Angaben über die jetzige Situation in diesem Gebiet vor. Regierungstreue Quellen teilen aber mit, dass die Volkmiliz wenigstens die IS-Attacke bei Masudia abwehren konnte.

In Syrien tobt seit 2011 ein Krieg, der laut Uno-Angaben bereits bis zu 300.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen die islamistischen Terrormilizen Daesh, die al-Nusra-Front und andere, auch vom Westen unterstützte Rebellen gegenüber. Die russische Luftwaffe fliegt bereits seit September 2015 – auf offizielle Bitte der Regierung in Damaskus – Angriffe gegen Stellungen des IS und der mit ihm verbundenen Terrorgruppen in Syrien. Parallel dazu bombardiert eine von den USA angeführte Koalition seit 2014 Syrien.