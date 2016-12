Trump zu Putins Neujahrsbrief: „Sehr richtige Ideen“

„Ein sehr angenehmer Brief von Wladimir Putin. Seine Ideen sind so richtig. Ich hoffe, dass beide Seiten imstande sein werden, sich an diese Ideen zu halten und wir keinen alternativen Weg gehen müssen werden“, zitiert der Präsidentenstab Trumps Antwort.

Putin äußere in seinem Schreiben die Hoffnung auf ein qualitativ neues Kooperationsniveau zwischen den beiden Staaten. Dabei rechne er mit konstruktiven Schritten zur Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen, hieß es in einer nicht offiziellen Übersetzung des Briefes, den Trumps Präsidentenstab veröffentlichte.

Putin übermittelte Trump außerdem zu Weihnachten und zum Neuen Jahr die besten Wünsche. Trump hat den Brief nach eigenen Worten schon am 15. Dezember erhalten. Putins Pressesprecher Dmitri Peskow hat bestätigt, dass der russische Präsident einen Brief an seinen US-Kollegen geschickt habe, in dem er seine Hoffnung auf die Normalisierung der bilateralen Beziehungen geäußert habe.