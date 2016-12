Kreml: Russland will kein Wettrüsten

„Es ist wichtig, dass Präsident Putin erklärt hat, Russland war nie Initiator eines Wettrüstens und wird nie ein solcher sein“, so Peskow.

Im Gegenteil strebe Moskau neue konstruktive Beziehungen zu den USA an, was eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens schaffen würde. Dies wird laut Peskow einen Mechanismus der globalen Stabilität und Sicherheit in Gang bringen.

Zuvor hatte der designierte US-Präsident Donald Trump zur Erweiterung der Möglichkeiten der USA im Bereich Atomwaffen aufgerufen. Das russische Atomwaffen-Arsenal sei moderner als das US-amerikanische, sagte er. Russland erweitere seine Möglichkeiten im Bereich Kernwaffen und die USA blieben hinter anderen Ländern zurück, so Trump.

Trumps Team erläuterte, dass der Politiker damit die Verhinderung der Verbreitung von Atomwaffen gemeint habe.