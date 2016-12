Pjöngjang: Seoul spornt Nordkoreas Amtsträger zur Flucht aus dem Land an

Die von Pjöngjang kontrollierten Medien legen Seoul „antistaatliche Aktivitäten“ zur Last. Die nordkoreanischen Behörden präsentierten vor kurzem den Bericht „Die Wahrheit über die Verschwörung des Marionettenregimes Südkoreas gegen Pjöngjang“. „Das Marionettenregime Südkoreas, das sich nur dank der politischen und militärischen Konfrontation mit uns über Wasser hält, trägt sich mit einer schmutzigen psychologischen Verschwörung, damit wir es (Regime) nicht mehr in die Enge treiben könnten“, hieß es in dem Papier.

Am vergangenen Mittwoch hatten die Behörden Nordkoreas den Geheimdiensten in Seoul vorgeworfen, konventionelle Post und Emails an nordkoreanische Diplomaten und Handelsvertreter im Ausland mit dem Appell versandt zu haben, auf die Seite Südkoreas überzulaufen.

Bei den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Streitkräfte im Oktober hatte die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye alle Nordkoreaner aufgerufen, ihr Land zu verlassen, um sich in Südkorea „Freiheit und Gedeihen“ zu sichern.