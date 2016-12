Hisbollah-Chef Nasrallah: Einnahme von Aleppo durchkreuzt Pläne zu Assads Sturz

„Der Erfolg Syriens und seiner Verbündeten wird einige Länder höchstwahrscheinlich zur Änderung ihrer Positionen und zu einem realistischeren Denken bewegen. Dank Assads Sieg in Aleppo hat sich das Kräfteverhältnis im Syrien-Konflikt grundlegend geändert.“

Nasrallah sagte ferner, die Armee Syriens und dessen mutiges Volk hätten die wichtigste Rolle bei der Befreiung der Stadt von den Banditen gespielt.

© AFP 2016/ George Ourfalian Moskau: Bataillon russischer Militärpolizei wird in Aleppo für Ordnung sorgen

Zuvor hatte das Verteidigungsministerium Russlands mitgeteilt, dass ein Bataillon der russischen Militärpolizei bereits in Aleppo eingetroffen ist. Es wird den Ortsbehörden in Aleppo bei der Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung helfen. Darüber hinaus werden die Militärpolizisten für die Sicherheit der Mitarbeiter des Aussöhnungszentrums in Hmeimim, der russischen Pioniere sowie des Personals von Feldlazaretten und humanitären Konvois sorgen, hieß es in Moskau.