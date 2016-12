„Europa muss den Menschen, die aus den Kriegsgebieten und vorm Terror fliehen, Zuflucht bieten. Es wäre falsch, alle Flüchtlinge unter einen Terrorismus-Generalverdacht zu stellen“, so Juncker.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke „Ich schäme mich, Tunesier zu sein“

In diesem Zusammenhang sagte Juncker, es sei wichtig, Informationen besser auszutauschen, Schlupflöcher für Extremisten zu schließen und ihre Finanzquellen trockenzulegen.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, teilte die Polizei mit. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Zu der Tat bekannte sich der IS („Islamischer Staat“, auch Daesh).