„Man versucht, uns für die Unterstützung der syrischen Regierung im Kampf gegen den Terrorismus, der nicht nur diesem Land, sondern auch der ganzen Welt droht, zu bestrafen. Washington ist in seinem Streben, die Macht in Syrien zu wechseln, bereit, jegliche destruktive Kräfte zu unterstützen. Dieses schützt die Terrorgruppierung Dschebhat al-Nusra, die nichts anderes als ein Ableger des Terrornetzwerkes Al Qaida ist, das die schrecklichsten Terroranschläge in der US-Geschichte begangen hat“, heißt es.

Das Weiße Haus habe anscheinend vergessen, dass die Begünstigung von Terroristen laut der US-Gesetzgebung eine schwere strafbare Handlung ist.

Zuvor hatte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen fünf syrische Minister, Bürger Syriens, die Leitung der russischen Tempbank sowie gegen fünf juristische Personen verhängt.