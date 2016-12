Tu-154-Absturz: Weltberühmtes Alexandrow-Ensemble war an Bord

„Laut vorläufigen Angaben befanden sich Mitglieder des Gesang- und Tanz-Ensembles „Alexandrow“ an Bord“, hieß es. Insgesamt waren 83 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder mit der Maschine unterwegs.

© Sputnik/ Vladimir Vyatkin Verteidigungsminister verbietet russischem Armee-Ensemble Einreise nach Estland

Zu der Suche nach der Maschine wurden alle Bergungsdienste der Fliegerkräfte des Militärbezirks in der Region Krasnodar und den Nachbarregionen mobilisiert. Vom Flughafen Sotschi ist ein Mi-8-Hubschrauber abgeflogen, weitere Mi-8-Maschinen in Gelendschik und Ka-32-Hubschrauber in Sotschi stehen startbereit.

Sieben Schiffe beteiligen sich im Schwarzmeer-Gewässer an der Suchaktion.

Das Gesang- und Tanzensemble der russischen Armee wurde 1928 von Generalmajor Alexander Alexandrow, dem Autor der Musik zur Nationalhymne der Sowjetunion bzw. der Russischen Föderation, gegründet.