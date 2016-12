Tupolew-Crash: Erste Bilder von Absturzstelle

Zu dem Absturzort wurden zusätzliche sechs Schiffe der Schwarzmeerflotte, ferngesteuerte Tiefseetauchgeräte und 64 Taucher geschickt.

© Sputnik/ Nina Zotina Die Passanten beobachten die Rettungsarbeiten in Sotschi

© Sputnik/ Nina Zotina Die Wrackteile von Tu-154 in Sotschi

© Sputnik/ Nina Zotina Die Rettungsarbeiter bergen die Leiche eines TU-154-Passagiers

© Sputnik/ Nina Zotina Die Rettungsarbeiten im Schwarzen Meer

© Sputnik/ Nina Zotina Der Mi-8 Hubschrauber am Einsatzort in Sotschi



Die Maschine vom Typ Tupolew-154 des russischen Verteidigungsministeriums war am Sonntagmorgen sieben Minuten nach dem Start in Sotschi aus bisher ungeklärter Ursache ins Schwarze Meer gestürzt. An Bord waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, größtenteils Musiker aus dem weltberühmten Alexander-Ensemble (auch bekannt als Chor der Roten Armee) sowie Journalisten. Des Weiteren befand sich auch die russische Wohltäterin und Leiterin der Stiftung „Gerechte Hilfe“ Jelisaweta Glinka, als „Doktor Lisa“ bekannt, an Bord.