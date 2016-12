Putin telefoniert mit Rouhani: Koordinierung in Syrien vereinbart

"Es wurde vereinbart, die enge Koordinierung in Fragen des Zusammenwirkens bei der Herbeiführung der politischen Beilegung des Syrien-Krise fortzusetzen – unter anderem im Hinblick auf Verhandlungen der interessierten Seiten in der Stadt Astana (Kasachstan – Anm. d. Red.) mit dem Ziel, konkrete Vereinbarungen zu erzielen“, heißt es in der Mitteilung.