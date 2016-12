Moskau, Ankara und Astana sprechen über Syrien

„Es hat ein tiefgründiger Meinungsaustausch zur Situation in Syrien stattgefunden. An dem Gespräch war auch der Präsident der Republik Kasachstan, Nursultan Nasarbajew, beteiligt, der sich gerade zu einem Dienstbesuch in Russland aufhält“, heißt es in der Mitteilung.

© Sputnik/ Ali Hassan Nach Syrien-Besuch: Schauspielerin berichtet über wahre Lage in Aleppo

Putin und Nasarbajew hatten am Sonntag das Laboratorium des Pharmabetriebes „Biokad“ im Leningrader Gebiet und den Betrieb „Diakont“ in St. Petersburg besucht.

Zuletzt hatte am 20. Dezember ein umfassender Meinungsaustausch zur Syrien-Regelung zwischen Russland, der Türkei und dem Iran auf Außenministerebene in Moskau stattgefunden.