Nato-Gruppierung bringt nur Unheil über Schwarzes Meer - Russischer Nato-Botschafter

„All diese Pläne zur Bildung irgendeiner Nato-Gruppierung in dieser Region beruhen auf einem rumänischen Vorschlag. Derzeit wird an der Aufstellung einer multinationalen Brigade gearbeitet, der eine rumänische Brigade zugrunde gelegt werden soll. All diese Schritte werden die Sicherheit in dieser Region untergraben“, so Gruschko.

Der Diplomat verwies auf die Äußerung eines ranghohen Amtsträgers Bulgariens, der Kreuzfahrtschiffe und keine Kriegsschiffe am Horizont im Schwarzen Meer sehen möchte.

„Wir müssen uns darum bemühen, dass sich ein wirtschaftliches und politisches Zusammenwirken in dieser Region entwickelt“, so Gruschko.