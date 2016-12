Experten weisen auf wachsende Rolle Russlands und des Irans in Syrien hin

„Ich denke, dass sich Trump des absoluten Fehlschlags der außenpolitischen Strategie von Obama-Kerry-Clinton in dieser Region bewusst ist. In Moskau fanden Verhandlungen unter Teilnahme der Türkei statt, die seit fast 50 Jahren NATO-Verbündeter ist. Der Iran und Russland initiieren Syrien-Gespräche ohne Teilnahme Amerikas“, sagte der Politiker. Die USA steckten in einer Sackgasse und würden sich gezwungen sehen, ihre Handlungen durchzudenken.

© Foto: SANA Syrische Soldaten im befreiten Aleppo

Der iranische Amerika-Experte und Politologe Alireza Rezakhah sagte in einem Sputnik-Interview, solche Erklärungen zeugten davon, dass die USA ihr Ansehen als einer Supermacht auf dem internationalen Schauplatz vor dem Hintergrund dessen einbüßten, dass die Rolle der Allianz Russlands und des Irans im Kampf gegen den Terrorismus mit jedem Tag wachse. „Westliche Länder hatten Versuche zur Beilegung der Krise unternommen, die aber scheiterten. Eben deshalb revidieren sie jetzt ihre Positionen und Strategie in Syrien. Und die USA sind keine Ausnahme“, sagte der Iraner.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Moskau, Ankara und Astana sprechen über Syrien

Westliche Länder hätten ihren Kampf gegen den Terrorismus nur simuliert, während der Iran und Russland zwei strategische Verbündete seien, die die Regierung Syriens unterstützt hätten. „Dabei verfolgen sie die gleiche Strategie: Das Schicksal und die Zukunft Syriens sollen ausschließlich vom syrischen Volk selbst bestimmt werden.“

Der iranische Experte lobte das Moskauer Dreiertreffen von Vertretern Russlands, des Irans und der Türkei als einen „äußerst wichtigen und logisch richtigen Schritt zur Beilegung der Syrien-Krise ohne jene Akteure, die in Syrien ausschließlich ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen, darunter die USA“. „Wir beobachten, wie die Macht der USA schwindet und ihre Politik in Syrien im Großen und Ganzen scheitert“, sagte Rezakhah.