Klärung der Absturzursache: Alle Tu-154 bleiben vorerst am Boden - Medien

„Aufgrund der Flugzeugkatastrophe mit der Tu-154 des Verteidigungsministeriums Russlands, ist entschieden worden, alle Flüge dieser Marke zeitweise bis zum Ende der Ermittlungen einzustellen“, hieß es.

Schon jetzt sei nur eine begrenzte Anzahl von Tu-154-Maschinen im Einsatz. Deshalb werde diese Unterbrechung keinen wesentlichen Einfluss auf den Flugverkehr haben.

Zuvor war die erste Blackbox gefunden und zur Entschlüsselung nach Moskau geschickt worden. Am Montag entdeckten Rettungseinheiten bereits erste Wrackteile des Flugzeugs. Etwa ein Dutzend Leichen der Unglücksopfer wurden bereits geborgen.

Die Maschine vom Typ Tupolew-154 des russischen Verteidigungsministeriums war am Sonntagmorgen sieben Minuten nach dem Start in Sotschi aus bisher ungeklärter Ursache ins Schwarze Meer gestürzt. An Bord waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, größtenteils Musiker aus dem weltberühmten Alexandrow-Ensemble (auch bekannt als Chor der Roten Armee) sowie Journalisten. Des Weiteren befand sich auch die russische Wohltäterin und Leiterin der Stiftung „Gerechte Hilfe“ Jelisaweta Glinka, als „Doktor Lisa“ bekannt, an Bord.