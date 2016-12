„Minen unter Trump-Team“: Moskau kommentiert neues US-Verteidigungsgesetz

Im Gesetzestext „wimmelt es wie auch in allen ähnlichen Dokumenten aus den vergangenen Jahren vor en Anweisungen an das Pentagon, welche Linie es gegenüber Russland beibehalten soll“, so Sacharowa.

„Man bekommt den Eindruck, dass Obamas Team, das seine letzten Tage an der Macht ist, versucht, der künftigen Administration von Trump eine Mine unterzuschieben und das Agieren auf der globalen Szene zu erschweren“, hieß es. Dafür sprächen auch die „fieberhafte Einführung“ neuer Sanktionen gegen Russland.

„Dieser Kurs hat die heutigen Insassen des Weißen Hauses in eine komplette Sackgasse geführt. Wir hoffen, dass diejenigen, die sie bald auswechseln, weiser sein werden“, sagte Sacharowa.

Das neue Verteidigungsgesetz zeigt außerdem laut dem russischen Außenministerium, dass Washington mit seiner Raketenabwehr die nukleare Parität mit Russland brechen will. Die dort angeführten Anschuldigungen an Moskau wegen angeblicher Verletzung der INF-Verträge über die Vernichtung aller Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite und deren Produktionsverbot sowie über den Offenen Himmel seien grundlos, hieß es aus Moskau.

Russland betrachtet auch die jüngste US-Entscheidung über die Lieferung von tragbaren Fla-Raketen an die Kämpfer in Syrien als einen feindlichen Schritt.