© Flickr/ Jorge Láscar Ukraine: Russische Sprache wird im Eisenbahnverkehr tabu

In der Ukraine sind demnach bereits genau 2389 Denkmäler, darunter auch 1320 zu Ehren Lenins, demontiert worden. „Die Ukraine war nach Russland das Land mit den meisten,Leninsʻ im öffentlichen Raum“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Instituts.

Zudem soll Kiew bereits 25 Gemeinden und 987 Ortschaften, darunter auch 32 Städte, überall im Land umbenannt haben.

Im Mai 2015 war in der Ukraine ein Gesetz in Kraft getreten, das das kommunistische und das NS-Regime verurteilt und die Propaganda sowjetischer Symbole verbietet. Laut diesem Entkommunisierungs-Gesetz sollen die Städte und Straßen der Ukraine, die die Namen sowjetischer Staatsfunktionäre tragen, umbenannt werden.