Alkoholverbot und Schilder auf Arabisch: Wird Bosnien zu „Moslemien“?

Die Einwohner von Sarajewo, die den Jahreswechsel auf den Straßen feiern wollen, beispielsweise auf dem Hauptplatz der Stadt, werden das in diesem Jahr wohl mit Musik und Gesang, aber ohne Alkohol tun müssen. Das Alkoholverbot hatte der Kanton Sarajewo beschlossen.

Dabei belegten die Bürger von Bosnien-Herzegowina 2011 den Spitzenplatz auf der Liste der europäischen Staaten beim Alkoholkonsum, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufgestellt wurde. 2013 nahm Bosnien den siebten Platz in der WHO-Liste der Länder ein, die das meiste Geld für Alkohol ausgaben.

Viele Analytiker fragen sich bereits, ob Sarajewo in Kürze nach den Scharia-Gesetzen leben werde, darunter auch der Religionsexperte Mehmedalija Nuhic. Das Alkoholverbot sei ein „schlechtes Signal" für die Touristen, die nach Sarajewo reisen, sagte er in einem Interview mit bosnischen Medien.

„Die Ausländer werden nichts anderes wahrnehmen, als dass sie in einem religiösen, anti-säkularen Staat eingetroffen sind.

Zurzeit ist es schwierig zu behaupten, ob es tatsächlich so sein wird. Was zweifellos ist — in der letzten Zeit versucht man nachdrücklich, Bosnien als Staat mit einer mehrheitlich moslemischen Bevölkerung darzustellen.

Dazu trägt unter anderem die Volkszählung von 2013 bei, der zufolge die Bosniaken, also Muslime, 50,11 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Allerdings erfasste Sarajewo dabei auch die Bosniaken, die seit langem im Ausland arbeiten und leben, weswegen die Republik Srpska das Ergebnis dieser Volkszählung nicht anerkannte.

Es gebe aber ein anderes Moment, das davon zeuge, dass sich Bosnien-Herzegowina, einst ein Symbol der Multikultur, in „Moslemien" verwandele, äußerte der Chef der „Demokratischen Initiative der Serben von Sarajewo", Jova Janjic. In den letzten Jahren habe sich die Zahl der Araber, die Immobilien im Lande kaufen, verdoppelt. Besonderes Interesse zeigten sie für Häuser und Grundstücke in der Nähe von Sarajewo, und insbesondere für solche, die früher Serben gehört haben und während des Krieges oder nach dem Krieg der 90er Jahre verlassen worden seien.

Araber haben Liegenschaften in mehreren Gemeinden von Bosnien-Herzegowina gekauft, unter anderem haben sie Interesse für Häuser in der Nähe des Pliva Sees gezeigt, so Janjic. Allerdings haben sich die kroatischen Ortsbewohner geweigert, ihre Häuser zu verkaufen, obwohl arabische Interessenten ihnen unglaubliche Summen angeboten haben sollen.

In Ilidza, einem Vorort von Sarajewo, wo sich Araber massenhaft niederlassen würden, haben die Ortsbewohner festgestellt, dass Arabisch quasi die zweite Sprache sei. Alles, von Wohnungsverkaufsanzeigen bis zu Kebab-Preisen, sei auf Arabisch, so Janjic weiter.

Araber können die bosnischen Gesetze über den Immobilienbesitz umgehen, indem sie Firmen eröffnen, Grundstücke und Gebäude kaufen und später diese Firmen auflösen würden.

Genaue Angaben darüber, wieviel Liegenschaften sich in Bosnien-Herzegowina in arabischem Besitz befinden, gibt es jedoch nicht. Dasselbe gilt auch für die Art und Weise, auf die sie diese Immobilien erworben haben.

Tausende Hektar des wertvollsten Bodens würden an Araber verkauft, sagte vor kurzem der Professor der philosophischen Fakultät in der Universität Sarajewo Esad Durakovic in einem Interview mit dem TV-Sender N1. Man habe die Umsetzung des internationalen Projekts „Muslinania" innerhalb von Bosnien-Herzegowina beobachtet, sagte er.