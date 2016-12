Erdogan hat Beweise für Unterstützung des Daesh in Syrien durch US-geführte Koalition

„Sie hatten uns zur Last gelegt, dass wir Hilfe für den Daesh leisten. Aber jetzt fördern sie verschiedene Terrorgruppierungen… Wir haben Belege wie Fotos und Videoaufzeichnungen“, wurde Erdogan von der Agentur zitiert.

Neben Daesh handele es sich um Kurdengruppierungen in Syrien, die durch die Partei Demokratische Union (PYD) und ihren bewaffneten Formationen vertreten seien, hieß es.

Am 17. November hatte Erdogan dem Westen zur Last gelegt, den Daesh zu unterstützen, um den Islam in Misskredit zu bringen. „Wir stellten fest, dass sie (Terroristen) Waffen aus westlicher Produktion haben“, hatte Erdogan gesagt.