Russlands Außenamtssprecherin kommentiert „Abschusslisten“ russischer Diplomaten

„Die Drohungen an die Adresse unserer Botschaften sind ein klares Anzeichen der politischen Machtlosigkeit“, sagte die Sprecherin.

Zuvor hatte der Vizechef des russischen Föderationsrates, Iljas Umachanow, erklärt, ihm lägen Angaben darüber vor, dass die Terrormiliz Daesh (IS) und andere terroristische Organisationen „Abschusslisten“ russischer Diplomaten erstellt hätten.

Am 19. Dezember war der russische Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, bei der Eröffnung einer Ausstellung in Ankara von einem türkischen Polizisten hinterrücks erschossen worden. Der Angreifer wurde von einer Sondereinheit der türkischen Sicherheitskräfte getötet.