Syrien: Moskau und Ankara einigen sich auf Waffenruhe-Plan - Medien

Nähere Details nennt die Agentur nicht. Auch gibt es bislang keine offiziellen Statements in Bezug auf die Meldung.

© REUTERS/ Khalil Ashawi Moskau, Ankara und Astana sprechen über Syrien

Am Vortag hatte eine diplomatische Quelle gegenüber RIA Novosti gesagt, dass russische und türkische Militärs in Ankara mit der syrischen Opposition über die Bedingungen einer Feuerpause verhandeln.

Die Außenminister der Türkei, Russlands und des Iran hatten sich vergangene Woche in Moskau getroffen, um die Situation in Syrien zu erörtern. An den Verhandlungen nahmen auch die Verteidigungsminister der Länder teil. Im Anschluss an die Gespräche erklärten die Minister, ihre jeweiligen Länder seien bereit, als Garantiemächte für ein Friedensabkommen zwischen Damaskus und der Opposition aufzutreten.