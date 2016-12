© AFP 2016/ ELVIS BARUKCIC Alkoholverbot und Schilder auf Arabisch: Wird Bosnien zu „Moslemien“?

Der bosnische Experte Djevad Galijasevic erklärte im Sputnik-Interview, dass beide Seiten falsche Zahlen angeben. „Kroatien hat genaue Angaben über die Zahl der Dschihadisten in Bosnien-Herzegowina. Das betrifft sowohl den Krieg in den 1990er Jahren als auch die aktuelle Situation. Was Mektic betrifft, gibt er absichtlich eine geringere Zahl von Dschihadisten an, weil er unter der Kontrolle des Mitglieds des Präsidiums von Bosnien-Herzegowina, Bakir Izetbegovic, steht“, so Galijasevic.

Laut Galijasevic verfügt die kroatische Präsidentin über alle Berichte der European Union Forces zu Bosnien und über Angaben von westlichen Geheimdiensten, denen man vertrauen kann. Dem Experten zufolge wurde ihr vielleicht empfohlen, sich nicht auf diese Angaben zu berufen, weil einige Länder weiterhin die Idee des Übergangs von Dschebhat Fatah asch-Scham zur gemäßigten Opposition ablehnen.

Was Angaben über angebliche Verbindungen zwischen Izetbegovic und den Muslimbrüdern betrifft, sagte der Experte, dass Medien, die so etwas schreiben, mindestens 50 Jahre zu spät kommen.

„Das ist eine Familientradition. Sein Vater Alija Izetbegovic (ehemaliger Anführer der bosnischen Muslimbrüder) und seine Schwester Sabina übersetzten einst Bücher von Muhammad Qutb, dem Bruder von Sayyid Qutb, einem bekannten Theoretiker und Anhänger der Muslimbrüder. Die Izetbegovic-Familie gewährleistete die Ankunft von Imad El-Misri auf dem Balkan – eines Wahhabiten und islamischen Missionars, der 1992 aus Saudi-Arabien zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen in Bosnien gereist war. Dieser Vertreter der Muslimbrüder ist für den Terroranschlag 1997 in Luxor verantwortlich, er saß lange in einem ägyptischen Gefängnis, doch jetzt ist er in Bosnien, er hat einen bosnischen Pass. Sie brachten auch wichtige Funktionäre der Muslimbrüder aus Syrien hierher.“

Der Experte äußerte die Hoffnung, dass die US-Geheimdienste Izetbegovic nicht nur wegen seiner Verbindungen mit den Muslimbrüdern, sondern auch mit anderen in Syrien kämpfenden Terrorgruppen unter die Lupe nehmen werden.