Den Neujahrstisch des Präsidenten sollen Peskow zufolge eher schlichtere Gerichte zieren, sagte Peskow am Mittwoch gegenüber der russischen Presse. „Die Essensvorlieben des Präsidenten sind bekanntlich sehr bescheiden. Er bevorzugt einfache und gesunde Ernährung“, sagte Peskow. Näheres könne er jedoch (noch) nicht sagen.

Was die Ferien betreffe, so habe der Staatschef natürlich nie völlig Ruhe, so Peskow weiter: „Er hat praktisch keinen einzigen Tag arbeitsfrei.“

Putin bekomme immer wieder Telefonanrufe, berate sich mit Regierungsmitgliedern wegen operativer Angelegenheiten, erhalte diverse Berichte, darunter auch von den Geheimdiensten. Seine Freizeit werde Putin dem Sport widmen. „Er spielt ja Eishockey und schwimmt“, ergänzte der Sprecher.