Medien berichten über „großartige“ Prügeleien auf Poroschenkos Silvester-Party

Bei einer dieser Raufereien soll angeblich auch der Abgeordnete Borislaw Rosenblat zu Schaden gekommen sein. Rosenblat selbst hat diese Informationen bereits zurückgewiesen. Eine Prügelei sei geradezu „wunderbar“, die andere „sehr laut“ gewesen, schreibt „Vesti“, aber die Bodyguards hätten den Zugang für Unbefugte gesperrt, sodass nicht zu sehen gewesen sei, wer da gegen wen handgreiflich geworden war.

Die Party soll am 22. Dezember in Poroschenkos Sportklub „5 Elemente“ stattgefunden haben. Der Präsident habe dort eine Rede über die Lage im Land gehalten und sie so beschrieben, dass selbst die Mitglieder seines Blockes meinten, er sei „völlig losgelöst von der Realität“, erzählte der Abgeordnete.

Die ukrainischen Politiker geraten oft aus Wortgefechten in Schlägereien. Im September war der Abgeordnete Wladimir Parasjuk im Gebäude des TV-Senders „112 Ukraina“ gegen seinen Parlamentskollegen Alexander Wilkul handgreiflich geworden. Im November war dann der Chef der Fraktion „Oppositioneller Block“, Juri Boiko, während einer Sitzung der Werchowna Rada auf den Chef der Radikalen Partei, Oleg Ljaschko, losgegangen, nachdem dieser ihm vorgeworfen hatte, „Instruktionen im Kreml zu erhalten“.