Noch mehr Russland-Sanktionen? Trump lässt USA vor eigener Tür kehren

„Ich denke, wir sollten uns mit unserem eigenen Leben beschäftigen“, kommentierte Trump die Diskussionen um mögliche zusätzliche Sanktionen gegen Russland. Dabei nutzte der künftige US-Staatschef diese Gelegenheit auch noch für eine allgemeine Kritik an der zunehmenden Online-Vernetzung in der Welt: Computer, Internet und Co. hätten das Leben der Bürger sogar noch erschwert. „Das Zeitalter der Computer hat uns dahingebracht, dass keiner mehr weiß, was passiert“, so Trump bei einem Presseauftritt in Florida.

Zuvor hatte Lindsey Graham, republikanischer Senator aus dem Bundesstaat South Carolina, Russland mit neuen Sanktionen im Zusammenhang mit angeblichen Cyber-Angriffen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs gedroht. Dazu gebe es keine neuen Informationen, so Trump.

Der künftige US-Präsident betonte vielmehr das Thema Sicherheit: „Wir haben die Geschwindigkeit, haben viele andere Dinge, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir die notwendige Sicherheit haben.“

Zuvor hatte der US-Sender CNN am Mittwoch über das Vorhaben von US-Präsident Barack Obama berichtet, wegen der angeblichen Cyber-Angriffe am Donnerstag neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen.