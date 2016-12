Tu-154-Tragödie: Magnetband deutet auf zerstörte Blackbox

„Es wurde ein langes Band, vermutlich aus der dritten Blackbox, gefunden“, hieß es. Das Band sei gesammelt und dem Militär übergeben worden. Wenn das Band wirklich von der dritten Blackbox stammt, bedeute das, dass die dritte Blackbox zerstört wurde.

© Foto: Russlands Zivilschutzministerium Tu-154-Absturz: Zweite Blackbox aus Meer geborgen

Zwei Flugschreiber waren zuvor bereits zur Entzifferung in ein Forschungsinstitut der russischen Luftwaffe nach Moskau gebracht worden. Obwohl ein Großteil der Rettungsarbeiten schon beendet ist, sei es noch zu früh irgendwelche Schlussfolgerung zu ziehen. Solange die Blackboxes nicht entziffert sind, ermittelt die Untersuchungskommission weiter in alle möglichen Richtungen zur Ursache der Tragödie.

Bislang gelten ein Bruch, minderwertiger Kraftstoff, eine Triebwerkstörung oder ein Pilotenfehler als mögliche Ursachen der Katastrophe, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium.

Die Rettungsarbeiten am Absturzort gehen derweil weiter. Die Hauptphase der Arbeiten gilt als beendet, dabei sind alle große Wrackteile und Tausende Kleinteilen des Flugzeugs geborgen worden.

© Foto: Pressedienst des Zivilschuztministeriums Russlands Such-Erfolge im Schwarzen Meer: Erste Tu-154-Blackbox geborgen

Die Maschine vom Typ Tupolew-154 des russischen Verteidigungsministeriums war am Sonntagmorgen sieben Minuten nach dem Start in Sotschi aus bisher ungeklärter Ursache ins Schwarze Meer gestürzt. An Bord waren acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, größtenteils Musiker aus dem weltberühmten Alexandrow-Ensemble (auch bekannt als Chor der Roten Armee) sowie Journalisten. Des Weiteren befand sich auch die russische Wohltäterin und Leiterin der Stiftung „Gerechte Hilfe“ Jelisaweta Glinka, als „Doktor Lisa“ bekannt, an Bord.